Carolina Crescentini e Motta sposi in gran segreto

Dopo due anni d'amore Carolina Crescentini e Motta si sono sposati in gran segreto. Sui social sono spuntate le foto degli sposi entrambi vestiti di bianco, lei con il velo e lui con il cappello, che si sono giurati amore eterno il 7 settembre durante una cerimonia privatissima in un resprt di lusso in provincia di Grosseto. La coppia aveva lanciato un indizio su Instagram poco prima del sì, pubblicando un selfie con il commento "tic tac".