Carnevale vip: la Hunziker compra gli abiti e Fedez prepara la maschera

Carnevale è alle porte e i baby-vip sono alle prese con i travestimenti. Michelle Hunziker compra per le sue bambine i vestiti classici da principesse delle favole, Laura Chiatti sceglie di mascherare i suoi maschietti da supereroi, Massimiliano Rosolino posa felice con le sue damigelle, Federica Nargi posta gli scatti della sua Sofia in versione cappuccetto rosso e poliziotta. Ma chissà come si travestirà Fedez, che quest'anno sarà il protagonista del tradizionale volo dell'aquila in piazza San Marco a Venezia...

Il rapper, di ritorno dagli Usa dove è stato ospite insieme a Chiara Ferragni dell'esclusivo party nella notte degli Oscar, si sta preparando alla festa per il Carnevale di Venezia, dove si lancerà mascherato dal campanile della basilica insieme ad Arianna Fontana, la pattinatrice olimpica.



E quanti vip vorrebbero travestirsi, ma si limitano a truccare e mascherare i loro bimbi! “Evviva il carnevale! Da piccola non vedevo l'ora che arrivasse questo periodo per travestirmi dai vari personaggi e vivere nel mondo della fantasia... grazie al teatro ho il privilegio di poterlo fare ancora” scrive Alessia Fabiani postando l'immagine dei suoi figli Kim e Keira.

“Qual è il vostro super eroe preferito? Il mio è il piccolo nipotino SpiderLeone” scrive Roby Facchinetti a corredo di un'immagine che lo ritrae insieme al suo dolce Uomo Ragno. “Attenzione oggi c'è una nuova poliziotta in città” scrive Federica Nargi che in attesa del suo secondogenito posta gli scatti della piccola Sofia. E poi c'è la figlia di Mauro Icardi a Dubai vestita da carnevale, Rosolino con le bimbe, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Cristina De Pin. Sfoglia la gallery e scopri tutte le mascherine vip...