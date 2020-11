Boschi, funghi e foliage per i vip in fuga dalle città

In città si sentono le sirene delle ambulanze, si fanno i conti dei contagi, si evita l’assembramento o si fa la fila per il supermercato. I vip fuggono in mezzo alla natura per trovare ristoro e serenità. E così l’autunno viene vissuto tra i boschi, le foglie che cadono, la caccia ai funghi e le passeggiate solitarie. Ne sanno qualcosa i Ferragnez, la Toniolo, la Cagnotto, la Perego, la Leotta e molte altre in libera uscita in mezzo al foliage.

Diletta Leotta, dopo la dichiarazione d’amore ricevuta in tv dal suo ex Daniele Scardina, va a meditare in mezzo alla natura. Uno scatto in abiti attillati e cappellino in testa la ritrae sorridente nel bosco. Paola Turani fotografa il suo angolino del cuore tra lucine, coperta scozzese e aria fresca, pura e romantica.

Leggi anche>Lontani dalla movida, i vip si rifugiano nella natura



Tania Cagnotto in dolce attesa della sua seconda bambina si gode una passeggiata tra le foglie con il marito e la primogenita Maya in Alto Adige. Una camminata impegnativa di oltre un’ora per Melita Toniolo con il marito e il figlio Daniel alle Cascate di Stanghe, vicino alla Val Racines. Foliage nel parco per Valentina Ferragni e Luca Vezil insieme al loro cagnolino. E Valentina Vignali posa con il cane Brando a Bagnoregio. Ma non solo: sfoglia la gallery e scopri tutti i rifugi dei vip…