Belen davanti allo specchio accarezza il pancino: "Ti aspetto"

La sua gravidanza non è più un segreto ormai e Belen si sente quindi libera di manifestare sui social la sua gioia per l'arrivo del secondogenito, il primo bebè con il compagno Antonino Spinalbanese . In slip e reggiseno davanti allo specchio la showgirl mostra così orgogliosa, in un video su Instgram, le prime rotondità, solo accennate, accarezzandosi un pancino, che molti follower dicono però di non vedere ancora.

"Ti aspetto" scrive la bella showgirl argentina e poi aggiunge: "16 settimane", a conferma del fatto che si trova al suo quinto mese di gravidanza. Mani sul ventre nudo, in camera da letto, Belen "gioca" davanti allo specchio con il telefonino riprendendosi anche di profilo. Ma sono in molti i fan che, oltre a complimentarsi per la sua linea perfetta, sottolineano come il pancino sia ancora quasi invisibile. "Ma la pancia dov'è?" chiedono in molti, mettendo quasi in dubbio che sia davvero incinta e al quinto mese.



Nessuna indiscrezione sul sesso del nuovo bebè in arrivo, ma dopo Santiago, il primogenito avuto con l’ex marito Stefano De Martino, Belen non nasconde il desiderio di dare il benvenuto ad una bambina.

Desiderio che è quasi una consapevolezza: "Il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta", ha raccontato.

