Alessia Marcuzzi sfodera il topless, a 48 anni è da capogiro

Pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno, una festa casalinga sobria e intima con la figlia e il marito. Ora Alessia Marcuzzi, 48 anni, pubblica il suo regalo per i follower: un paio di scatti a luci rosse in cui compare col seno al vento. Addosso ha soltanto un paio di leggins neri e stivaloni bianchi, tra le mani un cappello a coprire il seno prima, poi calato in testa con un sideboob da togliere il fiato.

Da diverso tempo non arrivavano foto bollenti così sul profilo social della Marcuzzi. I suoi selfie in costume e in bikini regalavano panorami mozzafiato, ma con l’arrivo dell’autunno e delle nuove restrizioni dovute alla pandemia, le foto da sex bomb si sono ridotte. Dopo aver spento le candeline, la Marcuzzi però ha invertito la rotta e rieccola più sensuale che mai in alcuni post al limite della censura.

Posa con il suo fisico perfetto mostrando gambe lunghe, toniche e uno stacco di coscia da passerella. La parte sopra la vita è completamente nuda, ma Alessia gioca col cappello e si copre in un mix di vedo-non vedo. Poi quando se lo cala in testa, resta col seno al vento, accovacciata per terra di profilo: il risultato è un sideboob da paura. I complimenti dei fan fioccano, ma anche le lusinghe delle amiche vip. “Prendiamo appunti” commenta Marica Pellegrinelli. “Perfetta” scrive Fernanda Lessa. “Top model” aggiunge Adriana Volpe. “Strepitosa” è l’urlo di Jane Alexander. “Sei una bomba. Punto” commenta Margherita Zanatta.

