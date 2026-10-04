Chi non ha paura della solitudine è il partner perfetto? Cosa dice la psicologia

Sono due frasi che possono sembrare vicine, ma psicologicamente raccontano situazioni molto diverse. Ogni relazione comporta interdipendenza. È normale aver bisogno di vicinanza, rassicurazione e sostegno. Pensare che la coppia ideale sia formata da due persone che “non hanno bisogno di nessuno” sarebbe l'estremo opposto e altrettanto fuorviante. La questione è quanto la paura di perdere la relazione condizioni ciò che siamo disposti ad accettare. Se l'idea di rimanere single viene vissuta come intollerabile, può diventare più difficile chiedersi se una relazione ci faccia davvero stare bene. Possiamo sopportare incompatibilità importanti, evitare conversazioni necessarie oppure restare in un rapporto insoddisfacente perché la domanda non è più “voglio stare con questa persona?”, ma “che cosa farò se questa persona se ne va?”. Una ricerca pubblicata tra il 2024 e il 2025 ha mostrato anche un interessante legame culturale: credere fortemente che sia necessario avere una relazione per essere davvero felici era associato a una maggiore paura di essere single; quest'ultima, a sua volta, era associata a una minore soddisfazione quotidiana e, nelle persone in coppia, anche a una minore soddisfazione relazionale. A volte, quindi, non temiamo soltanto di perdere qualcuno. Temiamo ciò che pensiamo significhi non avere qualcuno.