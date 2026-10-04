Chi non ha paura della solitudine è il partner perfetto? Cosa dice la psicologia
Saper stare bene da soli non significa essere freddi o avere meno bisogno degli altri. Può significare entrare in una relazione per scelta e non per paura: ed è proprio qui che autonomia e amore possono incontrarsidi Silvia Trevaini
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C'è una frase che circola sempre più spesso quando si parla di relazioni: “Il partner migliore è quello che non ha paura di stare da solo”. È suggestiva. E contiene una parte di verità, a patto di non trasformarla nell'ennesima formula psicologica da social. Non avere paura della solitudine non rende automaticamente maturi, emotivamente disponibili o capaci di costruire una relazione sana. Una persona può amare stare sola ed essere comunque distante, poco empatica o incapace di intimità. Ma esiste una differenza fondamentale tra scegliere una relazione perché desideriamo quella persona e aggrapparci a una relazione perché l'alternativa – rimanere soli – ci spaventa. La psicologia studia da tempo proprio la “fear of being single”, la paura di essere single. Le ricerche suggeriscono che quando questa paura diventa forte può influenzare le nostre decisioni sentimentali, compresa la disponibilità ad accontentarci di rapporti poco soddisfacenti. Forse, allora, il partner “perfetto” non è chi non ha bisogno di nessuno. È chi può dire: posso stare anche da solo, ma scelgo di stare con te.
Stare soli e sentirsi soli non sono la stessa cosa
È la prima distinzione necessaria. La solitudine sociale o emotiva, quando è indesiderata e persistente, può rappresentare una condizione dolorosa e associarsi a un peggiore benessere. Ma essere fisicamente soli non significa necessariamente sentirsi soli. Esiste anche quella che la ricerca definisce positive solitude: momenti trascorsi volontariamente con se stessi che possono essere vissuti come piacevoli, rigeneranti o utili per riflettere. Uno studio basato su diari quotidiani pubblicato nel British Journal of Social Psychology ha seguito 178 persone per tre settimane e ha osservato che la soddisfazione del bisogno di autonomia durante i momenti trascorsi da soli era associata a una maggiore sensazione di tranquillità. Anche le esperienze di solitudine scelta potevano quindi contribuire al benessere quotidiano. Il punto non è diventare autosufficienti al punto da non avere bisogno di relazioni. Gli esseri umani hanno bisogno di connessione. La differenza è poter vivere alcuni momenti da soli senza interpretarli automaticamente come abbandono, fallimento o prova del proprio scarso valore.
La paura di essere single può farci accettare di meno
Qui la questione diventa particolarmente interessante per le relazioni sentimentali. Una serie di studi pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology ha trovato che una maggiore paura di essere single era associata alla tendenza ad “accontentarsi di meno” nelle relazioni. Tra i risultati osservati c'erano una maggiore dipendenza da relazioni poco soddisfacenti, una minore probabilità di interrompere rapporti insoddisfacenti e una minore selettività nell'esprimere interesse romantico. Studi successivi hanno inoltre associato una maggiore paura di essere single a una maggiore difficoltà nel distaccarsi emotivamente dall'ex dopo una rottura. E il tema è ancora attuale. Una ricerca pubblicata nel 2025 ha trovato un'associazione tra paura di essere single e maggiore disponibilità a mettere in atto comportamenti finalizzati a ottenere o mantenere un partner, compresi – negli scenari studiati – comportamenti definiti dagli autori come estremi. Naturalmente queste ricerche non dimostrano che chi teme la solitudine avrà relazioni sbagliate. Suggeriscono però che la paura può diventare una variabile capace di pesare sulle nostre scelte.
“Ti amo” o “ho bisogno che tu rimanga”?
Sono due frasi che possono sembrare vicine, ma psicologicamente raccontano situazioni molto diverse. Ogni relazione comporta interdipendenza. È normale aver bisogno di vicinanza, rassicurazione e sostegno. Pensare che la coppia ideale sia formata da due persone che “non hanno bisogno di nessuno” sarebbe l'estremo opposto e altrettanto fuorviante. La questione è quanto la paura di perdere la relazione condizioni ciò che siamo disposti ad accettare. Se l'idea di rimanere single viene vissuta come intollerabile, può diventare più difficile chiedersi se una relazione ci faccia davvero stare bene. Possiamo sopportare incompatibilità importanti, evitare conversazioni necessarie oppure restare in un rapporto insoddisfacente perché la domanda non è più “voglio stare con questa persona?”, ma “che cosa farò se questa persona se ne va?”. Una ricerca pubblicata tra il 2024 e il 2025 ha mostrato anche un interessante legame culturale: credere fortemente che sia necessario avere una relazione per essere davvero felici era associato a una maggiore paura di essere single; quest'ultima, a sua volta, era associata a una minore soddisfazione quotidiana e, nelle persone in coppia, anche a una minore soddisfazione relazionale. A volte, quindi, non temiamo soltanto di perdere qualcuno. Temiamo ciò che pensiamo significhi non avere qualcuno.
Una coppia sana lascia spazio a due persone
C'è un altro concetto fondamentale: autonomia. Essere autonomi dentro una relazione non significa fare sempre ciò che si vuole, evitare compromessi o tenere il partner a distanza. Significa poter continuare a percepirsi come se stessi. Uno studio longitudinale del 2025 condotto su coppie stabili ha trovato che sentirsi meno autonomi all'interno della relazione contribuiva a spiegare l'associazione tra insicurezze di attaccamento e minore soddisfazione di coppia, sia nella quotidianità sia nel tempo. È una prospettiva importante perché ribalta uno dei grandi equivoci dell'amore romantico. Intimità e autonomia non devono necessariamente combattersi. Possiamo essere profondamente legati a qualcuno senza rinunciare completamente ai nostri interessi, amicizie, spazi e momenti individuali. Anzi, una relazione può diventare uno dei luoghi nei quali sentirsi contemporaneamente connessi e liberi di essere se stessi. Una ricerca pubblicata nel 2026, basata su oltre 10.000 rilevazioni nella vita quotidiana, ha trovato qualcosa di particolarmente interessante: rispetto allo stare soli, le persone riferivano una minore autonomia nelle interazioni con individui non intimi, livelli simili con amici e familiari e maggiore autonomia nelle interazioni con il partner romantico. Una buona relazione, insomma, non deve necessariamente restringere lo spazio personale. Può diventare proprio uno dei luoghi nei quali ci sentiamo più liberi di essere noi stessi.
Attenzione però: amare la solitudine non significa saper amare
C'è infine un equivoco da evitare. Se trasformassimo tutto questo nella formula “chi ama stare solo è il partner ideale”, passeremmo da un luogo comune all'altro. Una forte ricerca dell'indipendenza può avere significati molto diversi. In alcuni casi può rappresentare un'autonomia serena; in altri può accompagnarsi alla difficoltà di lasciarsi avvicinare, mostrare vulnerabilità o dipendere emotivamente da qualcuno. Le ricerche sull'attaccamento mostrano infatti che l'evitamento dell'intimità non coincide affatto con una maggiore capacità relazionale. La caratteristica interessante non è quindi non avere bisogno degli altri. È riuscire a stare bene con se stessi senza per questo chiudere la porta all'intimità. Saper dire “ho bisogno di te” senza trasformarlo in “senza di te non valgo”. Riuscire a desiderare vicinanza senza considerare ogni spazio personale una minaccia. E poter scegliere qualcuno senza sentire che quella persona rappresenti l'unica protezione possibile contro la solitudine.
Il partner migliore forse è quello che può scegliere
Il partner perfetto probabilmente non esiste. Ma la capacità di stare anche da soli può raccontare qualcosa di importante sul modo in cui entriamo in una relazione. Quando essere single non viene vissuto come una catastrofe, possiamo avere maggiore libertà nel domandarci chi desideriamo davvero accanto. Possiamo riconoscere più facilmente una relazione che non ci soddisfa e, soprattutto, non abbiamo bisogno di chiedere all'altro di riempire ogni spazio della nostra identità. Questo non significa diventare invulnerabili. Una separazione può fare male anche a chi possiede una grande autonomia. Possiamo temere di perdere una persona che amiamo senza avere una paura patologica della solitudine. E desiderare profondamente una relazione non significa essere dipendenti. Forse la differenza sta tutta nella motivazione. Non stare con qualcuno perché abbiamo bisogno di chiunque. Stare con quella persona perché, pur sapendo di poter esistere anche da soli, continuiamo a scegliere proprio lei. Ed è forse una delle dichiarazioni d'amore più adulte: “Non sei qui per salvarmi dalla solitudine. Sei qui perché la mia vita, insieme alla tua, è una vita che desidero scegliere”.