Oli essenziali e diffusori: benefici e rischi per la salute

Una luce soffusa, qualche goccia di olio essenziale e un profumo delicato che si diffonde nella stanza. Per molte persone è diventato un piccolo rituale di benessere, un modo per lasciarsi alle spalle lo stress della giornata e trasformare la casa in un ambiente più accogliente. I diffusori di aromi, un tempo associati soprattutto alle spa e ai centri benessere, sono ormai entrati nelle nostre abitazioni, spesso accompagnati da promesse di relax, sonno migliore e perfino aria più pulita. Lavanda per dormire, arancia dolce per ritrovare il buonumore, eucalipto per respirare meglio: a ogni essenza viene attribuita una proprietà particolare. Ma quanto c'è di scientificamente dimostrato dietro queste associazioni? E soprattutto, se un prodotto deriva da una pianta, possiamo considerarlo automaticamente sicuro? La risposta è meno scontata di quanto sembri. Gli oli essenziali sono miscele concentrate di sostanze aromatiche volatili, ottenute da diverse parti delle piante. Proprio queste molecole, responsabili del profumo, possono produrre effetti sensoriali piacevoli, ma anche irritare le vie respiratorie o provocare reazioni indesiderate in soggetti sensibili. L'aromaterapia può rappresentare un'esperienza gradevole, ma non è una terapia universale e non è priva di rischi. Le evidenze scientifiche sui suoi benefici sono ancora eterogenee, mentre le autorità sanitarie invitano a prestare attenzione alla qualità dell'aria domestica e all'esposizione delle persone più vulnerabili.