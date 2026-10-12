Lip stain, il trucco labbra del momento: perché dura così a lungo e come usarlo senza seccare le labbra

La differenza principale tra un rossetto tradizionale e una lip stain riguarda il modo in cui la formula deposita il colore. Molti rossetti cremosi formano sulle labbra uno strato contenente pigmenti, oli, cere e altri ingredienti. Una lip stain, invece, è generalmente progettata per lasciare una colorazione più sottile e persistente, anche dopo che una parte della formula si è asciugata o è stata rimossa. A seconda del prodotto, vengono utilizzati coloranti autorizzati per l'impiego cosmetico sulle labbra, insieme a solventi, agenti filmogeni e ingredienti che contribuiscono alla distribuzione del colore. È importante però sfatare un equivoco: la lip stain non è un tatuaggio e non colora permanentemente i tessuti profondi delle labbra. L'effetto è temporaneo e dipende dalla formulazione, dal tipo di coloranti, dalle condizioni delle labbra e dalle abitudini individuali. Anche la durata promessa sulle confezioni deve essere interpretata con attenzione. Bere, mangiare, applicare prodotti oleosi o detergere le labbra può modificare progressivamente il risultato. Il vantaggio, rispetto a un rossetto molto coprente, è soprattutto estetico: il colore può apparire più integrato con la tonalità naturale delle labbra.