Nutraceutica: i nuovi integratori di cui sentiremo parlare

Una delle aree più dinamiche riguarda le sostanze bioattive. Accanto ai nutrienti tradizionali, la ricerca sta esplorando molecole di nuova generazione, spesso derivate da processi di fermentazione controllata o da estratti vegetali standardizzati. Tra queste, stanno attirando interesse i postbiotici e i paraprobiotici: componenti inattivi o metaboliti prodotti da batteri benefici che, pur non essendo vivi, sembrano interagire con il sistema immunitario e con il microbiota intestinale. Il loro vantaggio è la maggiore stabilità rispetto ai probiotici tradizionali, un aspetto rilevante soprattutto in termini di conservazione e dosaggio. Un altro filone riguarda i peptidi bioattivi, frammenti proteici ottenuti da alimenti o tramite sintesi controllata, studiati per il loro potenziale ruolo nel supporto della funzione muscolare, nella regolazione della pressione arteriosa e nei meccanismi antinfiammatori. Sul fronte vegetale, tecnologie come la nano-incapsulazione e i liposomi stanno migliorando la biodisponibilità di fitocomposti noti – come curcumina, quercetina e resveratrolo – rendendone l’assorbimento più efficiente a livello intestinale. Anche gli omega-3 di origine algale rappresentano una frontiera interessante: permettono di ottenere EPA e DHA con profili più controllati e un minore impatto ambientale rispetto alle fonti tradizionali.