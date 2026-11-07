Manicure, quando è troppo? I rischi di gel e semipermanente e come proteggere le unghie

Le mani sono un vero e proprio biglietto da visita. Unghie curate, colori alla moda, forme eleganti e nail art sempre più elaborate hanno trasformato la manicure in un appuntamento irrinunciabile per molte persone. Non si tratta soltanto di estetica: dedicare tempo alla cura delle mani può rappresentare anche un piccolo rituale personale, un momento di relax e attenzione verso sé stessi. Il successo dello smalto semipermanente e delle ricostruzioni in gel ha reso possibile mantenere un risultato impeccabile per settimane, alimentando il desiderio di unghie sempre perfette. Ma dietro questa abitudine si nasconde una domanda importante: quanto può incidere la manicure sulla salute delle unghie? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare. Non tutti i trattamenti sono uguali e non è necessariamente la frequenza, da sola, a determinare eventuali problemi. A fare la differenza sono soprattutto le tecniche utilizzate, la qualità dei prodotti, le modalità di rimozione e le condizioni di partenza delle unghie. La lamina ungueale, composta principalmente da cheratina, è resistente ma non indistruttibile. Limature eccessive, solventi, sostanze irritanti e piccoli traumi ripetuti possono modificarne la superficie e favorire fragilità o sfaldamento. Inoltre, alcuni prodotti impiegati nei trattamenti professionali possono provocare reazioni allergiche nelle persone sensibilizzate. Prendersi cura delle mani, quindi, significa anche sapere quando fermarsi e riconoscere i segnali che le unghie ci inviano.