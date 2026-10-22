Correre nello smog: l'inquinamento può cancellare i benefici della corsa?

Una corsa al parco prima di andare in ufficio, qualche chilometro lungo i viali della città, il jogging serale per scaricare la tensione accumulata durante la giornata. Correre è uno dei modi più semplici per prendersi cura di sé: non richiede grandi attrezzature, permette di stare all'aperto e contribuisce a migliorare la salute del cuore, la resistenza fisica e il benessere psicologico. Ma c'è una domanda che diventa sempre più importante, soprattutto nelle città dove traffico e inquinamento atmosferico sono una presenza quotidiana: che cosa succede quando ci alleniamo respirando aria inquinata? Durante la corsa aumenta la quantità d'aria che entra nei polmoni e, con essa, può aumentare anche la dose di sostanze inquinanti inalate. Particolato fine, biossido di azoto e altri contaminanti possono raggiungere le vie respiratorie proprio mentre stiamo svolgendo un'attività considerata salutare. Il risultato è un apparente paradosso: il movimento protegge la salute, ma l'ambiente in cui lo pratichiamo può introdurre un fattore di rischio. Alcuni studi suggeriscono che l'esposizione cronica a livelli elevati di inquinamento possa attenuare parte dei benefici dell'attività fisica, soprattutto sul piano cardiovascolare e respiratorio. Questo non significa che correre in città faccia necessariamente più male che bene. Significa, piuttosto, che la qualità dell'aria dovrebbe diventare una variabile da considerare quando scegliamo dove e quando allenarci. Un aspetto particolarmente attuale in autunno e in inverno, quando in molte aree urbane le condizioni meteorologiche possono favorire l'accumulo degli inquinanti.