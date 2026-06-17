Capelli in estate: come proteggerli da sole, mare e caldo con sieri e trattamenti

Proteggere i capelli in estate è diventato uno dei principali obiettivi della beauty routine moderna. Se per anni l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla pelle, oggi anche la chioma viene considerata una struttura da preservare dagli effetti di sole, mare, vento, cloro e caldo intenso. L'esposizione ai raggi ultravioletti, la salsedine e i lavaggi più frequenti possono infatti alterare la fibra capillare, favorire la disidratazione e rendere i capelli più fragili e difficili da gestire. Non si tratta soltanto di una questione estetica. Capelli secchi, opachi e indeboliti rappresentano spesso il risultato di uno stress ambientale che può compromettere elasticità, morbidezza e luminosità della chioma. Per questo motivo il settore beauty sta vivendo una profonda trasformazione. Dalla Corea del Sud agli Stati Uniti, fino al Giappone e all'Europa, le aziende stanno investendo in formule sempre più sofisticate che puntano sulla prevenzione e sulla protezione. Oggi la cura dei capelli non si limita più a shampoo e balsamo. Sieri multifunzione, trattamenti per il cuoio capelluto, protezione UV e ingredienti ispirati alla skincare stanno cambiando il modo di prendersi cura della chioma durante la stagione estiva. Una rivoluzione che mette al centro non soltanto la bellezza immediata, ma anche la salute dei capelli nel lungo periodo.