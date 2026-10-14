Caduta dei capelli in autunno: perché ne perdiamo di più e quando preoccuparsi

Ogni autunno si ripete la stessa scena: più capelli sul cuscino, nella spazzola o nello scarico della doccia. E insieme ai capelli cresce spesso anche la preoccupazione. È normale perderne così tanti? Dipende dal cambio di stagione oppure è il segnale che qualcosa non va? La caduta stagionale dei capelli è un fenomeno osservato anche dalla ricerca, ma non riguarda tutti allo stesso modo e non spiega automaticamente ogni perdita abbondante. I capelli, infatti, non crescono continuamente senza interruzioni: attraversano un ciclo biologico composto da fasi di crescita, transizione e riposo, al termine delle quali il fusto viene eliminato e sostituito. Alcuni studi hanno rilevato variazioni stagionali di questo processo, con un aumento della quota di capelli in fase di riposo durante l'estate e una possibile maggiore caduta nei mesi successivi. È uno dei motivi per cui settembre, ottobre e novembre vengono spesso associati a una chioma meno folta. Ma attenzione: il cambio di stagione non è una diagnosi. Dietro una caduta persistente possono esserci stress fisici importanti, carenze nutrizionali, alterazioni della tiroide, cambiamenti ormonali o forme di alopecia che richiedono una valutazione dermatologica. Capire la differenza è il primo passo per non allarmarsi inutilmente, ma anche per non trascurare un problema reale.