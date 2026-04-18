Burri vegetali: alleati della barriera cutanea

Tra i più conosciuti, il burro di karité è considerato un vero concentrato di attivi dermofunzionali. Estratto dai semi di una pianta africana, è ricco di vitamine A ed E e di sostanze insaponificabili che svolgono un’azione lenitiva e rigenerante. La sua efficacia è legata alla capacità di stimolare i fibroblasti, favorendo la produzione di collagene ed elastina, elementi fondamentali per mantenere tonicità ed elasticità cutanea. Inoltre, contribuisce a proteggere la pelle dagli agenti esterni, inclusi i raggi UV, pur non sostituendo i filtri solari. Oltre alla pelle, trova applicazione anche nella haircare routine, soprattutto nei periodi di maggiore esposizione a sole, vento e salsedine. In questi casi, agisce come trattamento nutriente intensivo, migliorando la resistenza del capello e prevenendo secchezza e rottura.