Medicina estetica e maternità Botulino e filler dopo la gravidanza: quando è davvero il momento giusto?

Dopo il parto, botulino e filler richiedono tempistiche precise per garantire sicurezza, equilibrio ormonale e risultati efficaci. Ecco quando gli esperti consigliano di riprendere i trattamenti estetici iniettabili senza compromettere salute e benessere.

di Silvia Trevaini