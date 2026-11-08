Amore e relazioni senza etichetta: perché la situationship può far soffrire

In amore non tutte le relazioni hanno un nome: ci si scrive ogni giorno, si condividono momenti di intimità, si organizzano appuntamenti e magari si trascorrono insieme interi fine settimana. Ci sono attrazione, complicità e gesti che assomigliano a quelli di una coppia. Eppure, quando arriva il momento di definire il rapporto, tutto diventa improvvisamente complicato. Non si è ufficialmente fidanzati, ma neppure semplici amici. Non si parla di futuro, non si chiariscono le aspettative e spesso si evita accuratamente la domanda più importante: che cosa siamo davvero? È il territorio della situationship, termine inglese nato dall'unione di situation e relationship, utilizzato per descrivere un legame romantico o sessuale che non ha una definizione condivisa. Un'espressione diventata popolare soprattutto attraverso i social network e le applicazioni di incontri, dove racconta una modalità di vivere le relazioni che sembra riflettere alcune contraddizioni della contemporaneità: desiderare vicinanza senza voler necessariamente assumere un impegno, cercare intimità mantenendo aperte tutte le possibilità. Ma sarebbe sbagliato considerare ogni situationship una relazione destinata a fallire. Per alcune persone, un rapporto non tradizionale può essere una scelta consapevole e soddisfacente. Il problema nasce quando l'assenza di definizioni non è una decisione condivisa, ma una condizione subita da uno dei due partner. È allora che la libertà può trasformarsi in attesa, l'incertezza in ansia e la speranza di un cambiamento in una forma di sofferenza emotiva.