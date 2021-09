EURST Stablecoin, la moneta per tutti pronta a rivoluzionare l'economia digitale e il futuro dei pagamenti

COS’E’ WALLEX

Wallex è un fornitore di soluzioni finanziarie di nuova generazione che consente a privati e aziende di collegare le tradizionali operazioni di gestione finanziaria digitale. Ma è anche molto di più: è un istituto finanziario di prim’ordine che offre servizi di protezione patrimoniale, che comprende un servizio di custodia, soluzioni bancarie internazionali, servizi di acquisto e vendita di bitcoin, gestione delle proprietà e operazioni di crowdfunding. Wallex si occupa anche dei problemi dei clienti, della gestione degli investimenti e dell’apertura di conti in banche internazionali.

LA NATURA DELLE STABLECOIN

Prima di definire EURST, invece, occorre definire le Stablecoin, che sono una nuova tipologia di criptovaluta che mira a offrire la stabilità dei prezzi attraverso l’ancoraggio a una valuta come il dollaro. La natura “stabile” delle Stablecoin, a differenza della tipica spettacolarità dei movimenti di prezzo di bitcoin e dei simili di Ether, offre moltissimi vantaggi e facilita la crescita all’interno dell’ecosistema crittografico.

IL PROGETTO EURST

Nello specifico, EURST è un’attività di Stablecoin, sostenuta dalla Federal Reserve statunitense: si tratta di un’attività garantita in dollari americani. Fin dalla sua introduzione, infatti, l’Euro è una valuta caratterizzata da una debolezza strutturale, senza dimenticare i continui dibattiti sulla sua forza e durata all’interno degli stati membri dell’Ue. La stabilità di una valuta che non può essere completamente assicurata è ritenuta un errore strategico alimentato dal fatto che l’Euro non ha un’economia solidale e coesa. Al contrario la potenza dell’economia americana è evidente così come la base organizzativa del dollaro. Per questo Simone Mazzuca ha creato EURST offrendo la più grande Stablecoin al mondo sostenuta dal dollaro americano e garantita dai conti della Federal Reserve e della stessa Wallex Trust.

UN ESEMPIO PER L’ECONOMIA EUROPEA

Nella visione di Simone Mazzuca, EURST è un esempio per l’economia europea perché offre la possibilità di proteggere la propria ricchezza senza, al contempo, perdere valore rispetto all’Euro e senza la necessità di aprire un conto bancario in Europa. Rende inoltre possibile depositare fondi negli scambi di criptovluta per fare trading. Infine utilizzando EURST i lavoratori all’estero possono aggirare le costose e fastidiose commissioni di trasferimento.

TRASPARENZA E SICUREZZA

Ma non finisce qui, anzi. Le avanzate capacità della tecnologia “blockchain” consentono agli utenti di condurre transazioni più veloci e sicure. E questo tramite contratti intelligenti che digitalizzano i fondi depositati che sono tenuti in un conto separato dall’emittente. Così gli utenti hanno la possibilità di effettuare transazioni di denaro senza costi elevati ed eccessivi ritardi causati dall’attuale sistema finanziario. La tecnologia “blockchain”, inoltre, permette a EURST di essere completamente trasparente e verificata in tempo reale mentre le transazioni vengono registrate nel libro mastro digitale. Gli utenti, tra l’altro, possono conservare i propri fondi all’interno di un deposito di fiducia, come la Wallex Custody che garantisce sicurezza e riservatezza mantenendo fluidità nei depositi.

OPPORTUNITA’ PER INDIVIDUI E IMPRESE

Per tutti questi motivi EURST rappresenta il potenziale di una forma rinnovata della valuta Euro, destinata a offrire opportunità, sicurezza, visibilità e funzioni operative vantaggiose per individui e imprese. Un nuovo modo di condurre gli scambi monetari attraverso l’ambizioso progetto di reinventare l’economia europea. Questa è la sfida di Simone Mazzuca. I processi digitali creano, dal punto di vista finanziario, uguaglianza e accessibilità capaci di andare oltre le restrizioni governative. Per questo EURST sintetizza la concreta possibilità di un sistema sicuro nel pieno rispetto delle normative: “E consente quelle che sono le operazioni finanziarie di base fondamentali cui tutti dovrebbero avere accesso”, ha spiegato Simone Mazzuca.