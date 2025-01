Easy Rent by Vodafone Business, lo smartphone a zero pensieri

Qualunque sia il proprio campo, nel tempo lo “strumento del mestiere” imprescindibile per mandare avanti la propria attività è diventato uno: lo smartphone. Vere a proprie estensioni naturali delle attività quotidiane, gli smartphone di ultima generazione, grazie anche all’Ai che li ha trasformati in una sorta di assistenti digitali, offrono funzionalità avanzate capaci di migliorare la produttività e la comunicazione aziendale. Chiaro quindi come sia essenziale poter contare su strumenti sempre aggiornati e affidabili. Per andare incontro alle necessità di aziende e professionisti, facilitando la gestione di queste risorse, Vodafone Business oggi offre Easy Rent, un servizio di noleggio operativo che permette di avere i dispositivi più avanzati a un canone fisso.