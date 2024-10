Innovazione e competitività: due parole chiave per le aziende

È ormai un dato di fatto che le aziende che decidono di investire in innovazione tendono a essere più resilienti, capaci quindi di adattarsi più rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti del mercato e di anticipare le tendenze future. Questo si traduce in un vantaggio competitivo che può decretare il successo o il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali. Secondo alcuni analisti, le imprese che investono in innovazione possono addirittura vedere un incremento del fatturato fino al 15% in dieci anni. Andando poi su uno specifico campo, come quello dell’Ai, stando allo studio “Ai 4 Italy, verso una politica industriale dell'IA generativa in Italia”, l’utilizzo di questo strumento ha creato un aumento della produttività, nelle aziende che lo hanno introdotto, dell'1% (nel 74% dei casi) e per alcuni sopra i 5 punti percentuale.