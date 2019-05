Contenuto sponsorizzato Italiani popolo indoor: meno di un’ora a settimana a contatto con la natura Secondo una ricerca-shock, il nostro Paese è tra i peggiori a livello mondiale, e l’88% della popolazione vorrebbe cambiare stile di vita. E VELUX, dopo il successo di quella dello scorso anno, lancia la sua nuova campagna di sensibilizzazione per invitare a vivere più “green” a riportare la natura in casa.

Siamo nati nella natura. Ci siamo evoluti nella natura. Per migliaia di anni la nostra casa è stata la natura: il sole, il vento, la pioggia, la luce del giorno, il buio della notte. Poi, però, pian piano, abbiamo dimenticato le nostre origini, e abbiamo iniziato a rinchiuderci nelle case e nei nostri uffici, a correre sui tapis roulant invece che nei prati, a passeggiare in labirinti sotterranei invece che in mezzo ai boschi. Tanto che, secondo una ricerca condotta in 15 Paesi del mondo, Europa e Usa compresi, nonostante il 90% degli intervistati esprima il desiderio di trascorrere più tempo a contatto con la natura, più della metà, il 52%, confessa di passarvi mediamente meno di un’ora alla settimana. E il dato sale al 66% in Italia.

Una realtà, questa, che dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il video “Indoor Generation” (oltre 116 milioni di visualizzazioni) viene raccontata nella nuova campagna di sensibilizzazione targata Velux: anche il secondo capitolo è diretto dal pluripremiato cineasta danese Martin de Thurah, ed esplora gli effetti che gli stili di vita di una popolazione sempre più urbanizzata hanno sul nostro benessere psico-fisico.

Un racconto intenso ed emozionale, con immagini che stimolano ricordi ormai perduti, e che vede protagonisti quattro bambini. Perché proprio i bambini di ieri, secondo la ricerca, sono oggi coloro che più rimpiangono uno stile di vita ormai perduto: l’88% degli italiani vorrebbe cambiare il proprio modo di vivere, e l’85% degli intervistati sostiene che durante l’infanzia trascorreva molto più tempo nella natura di quanto non accada ai bambini di oggi.

Un trend particolarmente preoccupante: “Oggi – spiega la voce narrante del video – passiamo il 90% delle nostre vite in ambienti chiusi. Una nuova abitudine che stiamo tramandando ai nostri figli. La prossima generazione vivrà indoor fin dal risveglio e per la maggior parte del giorno, e trascorrerà in ambienti chiusi la maggior parte della vita. Abbiamo provato a replicare la natura ovunque per sentirci meglio. ma non è la stessa cosa”.

"Sappiamo – commenta infatti Peter Foldbjerg, esperto di climatizzazione indoor – che una connessione con l'ambiente naturale ha benefici indiscussi sul nostro benessere psico-fisico. Il sondaggio mostra però che le persone stanno sviluppando una maggior consapevolezza rispetto a questo stile di vita, e pertanto diventa fondamentale trovare nuovi modi per riportare la natura nella nostra quotidianità”. Che l’effetto dell’ambiente naturale sul benessere sia positivo, del resto, è confermato da decine e decine di ricerche internazionali pubblicate sulle più prestigiose riviste scientifiche: secondo uno studio di Terry Hartig, scienziato comportamentale dell’Università di Uppsala, ad esempio, il contatto diretto con la natura riduca il rischio di malattie da stress cronico e generi una serie di risultati intermedi come il benessere soggettivo.