Sanità integrativa, un alleato strategico per affrontare le sfide del welfare in Italia

Secondo un’indagine di UniSalute, che con 10 milioni di assistiti oggi è l’azienda leader nel settore in Italia, il 40% degli italiani sarebbe disposto a effettuare più controlli se i tempi di attesa si riducessero, mentre il 36% lamenta costi troppo elevati. Soluzioni come i piani di prevenzione offerti da UniSalute mirano a colmare queste lacune, fornendo accesso rapido a prestazioni di qualità: in base all’età e al genere dell’assistito, sono previsti specifici check up che comprendono gli esami preventivi delle patologie cardiovascolari e oncologiche più frequenti.