Salute e prevenzione, le risposte di UniSalute alle nuove esigenze degli italiani

La pandemia ha agito come un catalizzatore, mettendo in luce la vulnerabilità del Sistema Sanitario Nazionale e la necessità di un approccio proattivo alla salute grazie anche al supporto della sanità privata e all’adozione di innovazioni in campo sanitario quali la digitalizzazione e le nuove tecnologie.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Sanità UniSalute gli italiani, pensando al servizio sanitario pubblico, vorrebbero innanzitutto che si riducessero i tempi di attesa (68%) e aumentasse il personale sanitario (49%). Circa un terzo, inoltre, desidererebbe che il SSN coprisse un maggior numero di prestazioni (32%) e che si svolgessero più campagne di prevenzione (32%).

Resta invece stabile l’opinione sulla sanità privata che, pur non essendo esente da pecche (anche in questo caso gli intervistati rilevano un allungamento dei tempi e una crescita dei costi), riscuote maggiore soddisfazione sulle cure ricevute (il 76% contro il 56% del pubblico).

Sull’aumento dei costi della sanità ha ovviamente inciso anche l’inflazione, che nell’ultimo anno ha avuto un impatto significativo sui risparmi e sulla capacità di spesa degli italiani. Eppure, anche se spesso nel nostro Paese il tema della prevenzione è spesso trascurato (solo il 41%, secondo un’altra ricerca dell’Osservatorio Sanità di Unisalute, effettua controlli regolari, anche in questo caso lamentando tempi lunghi e costi elevati), l’impatto del caro vita sulle spese per la salute è stato inferiore rispetto ad altri settori.

Se infatti molti italiani confermano di aver tagliato i consumi fuori casa, i viaggi, le vacanze e le spese per l’abbigliamento, secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio solo il 28% ha riferito di aver ridotto le spese per la salute (con una maggiore incidenza delle donne rispetto agli uomini, 32% contro 24%), mentre la maggioranza (57%) non intende modificare questa voce di spesa nonostante l’inflazione e addirittura il 15% intende aumentarla.

Un segnale, questo, che dopo la pandemia è aumentata la consapevolezza degli italiani sull’importanza di controllare in modo continuativo il proprio stato di salute. Anche con una maggiore integrazione (richiesta dal 59% degli italiani) tra sanità pubblica e privata, in particolare grazie alle polizze sanitarie integrative: il 58% dei nostri connazionali conosce questo tipo di assicurazione, e se uno su 5 sta prendendo in considerazione la possibilità di sottoscriverne una, uno su 4 afferma che potrebbe farlo in futuro.

E tra chi lo ha già fatto, il livello di soddisfazione è particolarmente elevato (l’88%), anche grazie a un’offerta sempre più evoluta da parte delle compagnie assicurative, con prodotti flessibili e modulari che possono ormai essere ritagliati su misura anche in ottica LifeCycle, cioè che coprano esigenze specifiche che si manifestano in diversi periodi della vita. Soluzioni come quelle proposte da UniSalute, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti con 10 milioni di assistiti in Italia e una rete capillare di 20mila strutture convenzionate nel nostro Paese e all’estero.

