Lega del Filo d’Oro, da 61 anni oltre il buio e il silenzio

“Il 20 dicembre di ogni anno è un'occasione importante per ricordare un sogno iniziato ormai 61 anni fa e che, grazie al sostegno di tanti, è diventato realtà - ha spiegato Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro -. Quello che volge al termine è stato un anno importante e ricco di soddisfazioni, che ci ha visto proseguire con impegno e passione nel nostro cammino al fianco delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale e delle loro famiglie”.