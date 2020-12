Un natale fuori dall’ordinario: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sulla Subaru Baracca 

vent’anni fa erano partiti per Pizzo Calabro con la loro Subaru SV, un’avveniristica concept car (ma rigorosamente modello base) soprannominata Subaru Baracca per via delle sue eccezionali caratteristiche: un’auto mitica, a bordo della quale, tra immaginazione e risate, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno attraversato l’Italia. Raccogliendo anche centinaia di migliaia di fan entusiasti: il video di quello sketch con protagonista l’iconico modello quattro porte e tre posti continua a macinare visualizzazioni, oltre 21 milioni solo sul canale ufficiale Youtube. E che ha dato e continua a dare vita a meme, gif e contenuti virali sui social.

Ma a distanza di vent’anni, dopo aver aperto la portiera con il famoso “st-t clunch! Gneeee”, il trio comico – che fin dagli anni Novanta fa parte della schiera dei veri subaristi, appassionati delle auto della casa delle Pleiadi – torna nuovamente a bordo della Subaru Baracca, ma questa volta in versione “Boxer Hybrid SV” (sempre quattro porte e tre posti, perché il quarto posto è stato sacrificato per far spazio alle batterie) e con un equipaggiamento all’avanguardia: ancora in auto attraversando l’Italia, ma questa volta con Giovanni e Giacomo che devono raggiungere Siracusa per passare assieme ad Aldo un Natale decisamente fuori dall’ordinario.

“I teatri sono chiusi, gli abbracci sono vietati, le festività saranno diverse senza la vicinanza dei propri cari”, hanno spiegato i tre comici. Ma “questo anno così difficile ci ha fatto proprio venir voglia di regalare una risata. Abbiamo pensato a uno degli sketch che amiamo di più, immaginando di rifarlo 20 anni dopo con qualche novità: così è nato il video Subaru Baracca: Il Ritorno”. Uno sketch che è stato realizzato “insieme agli amici di Subaru, che per fortuna in tanti anni non se la sono mai presa troppo per quel ‘baracca’”. E che, anzi, sono stati i promotori del ritorno del trio sul palcoscenico con il nuovo modello dell’auto più iconica.

In questo 2020 senza precedenti, infatti, la Casa delle Pleiadi – amata dagli appassionati di motori per la sua forte identità e per la capacità di distinguersi in ogni occasione – ha deciso di celebrare le festività uscendo ancora una volta dagli schemi, e scegliendo di regalare un sorriso per regalare, magari anche solo per pochi minuti, un po’ di evasione da tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. E l’ha fatto con un’autoironia decisamente non comune, partecipando al racconto di una nuova avventura di Aldo, Giovanni e Giacomo, che si troveranno a chiedersi “se nel 2020 i finestrini faranno ancora Agvzzz”. Come fare a scoprirlo? Guardando il video su pagina Subaru.it/natale e sui canali ufficiali Youtube del trio comico e di Subaru Italia.

In realtà, dopo il famoso sketch con la Subaru Baracca, le strade del trio comico e della Casa giapponese si sono incontrate più volte nel corso degli anni, come in occasione di The best of Aldo, Giovanni e Giacomo - Live 2016, il tour teatrale con cui i tre, accompagnati proprio da Subaru, hanno festeggiato 25 anni di carriera con 37 repliche sold out. E Giovanni, che la Subaru ce l’ha nel cuore, è andato fino a Rovaniemi, nel cuore della Lapponia, pur di provare tutti i modelli in occasione dello Snow Drive Event del brand nipponico.