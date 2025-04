Subaru Forester: rivoluzione, nel nome della tradizione

Quando la coppia motrice è prodotta dal motore termico, passa attraverso il motore elettrico, che funge da frizione per le partenze e da volano in marcia, mentre quando la coppia motrice è fornita dal motore elettrico, il motore termico è disaccoppiato e spento. In caso di accelerazioni a pieno carico, il motore termico è supportato dal motore elettrico, per avere le massime prestazioni e per rendere la marcia più fluida possibile.



La nuova Forester resta una garanzia quando si decide di affrontare i percorsi più accidentati, dove si trova particolarmente a proprio agio. La vocazione off-road è un must anche di questa sesta generazione. Il sistema X-Mode le consente di regolare in modo automatico la risposta del motore e del cambio, per avere la massima trazione in tutte le situazioni. A tutto vantaggio della sicurezza, ulteriormente valorizzata anche dalla dotazione completa di ADAS supportato da un sistema di telecamere che consentono, alla nuova Forester, di avere una visione completa a 360 gradi del traffico.