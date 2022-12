Ruffino: tra vigneti, storia, cultura e paesaggi incantati

Immerse in contesti unici per bellezza paesaggistica e interesse culturale, sono pezzi di storia, in cui si trovano eleganza e incanto, natura e conoscenza del vino.

Ogni tenuta, delle sei che fanno parte delle Tenute Ruffino Società Agricola, che sia una villa signorile, una fattoria contadina, o un castello, ha proprie particolarità che rendono unico il rapporto che vi si crea tra l'uomo e il vino. Un concetto ben chiaro sin dalle origini dell’azienda, nel 1877, quando Ilario e Leopoldo Ruffino fondarono la cantina, ben consapevoli che il segreto per produrre il miglior vino toscano era avere cura dei vigneti più vocati.

Una cura e un’attenzione che continua ancora oggi nel solco del rispetto della tradizione e della storia che si sposano con la costante ricerca delle migliori e moderne tecniche di vinificazione, per ottenere il meglio da ogni annata.

Poggio Casciano

Poggio Casciano si trova sulle colline toscane, appena fuori dal borgo di Grassina e a qualche chilometro da Firenze. Il termine “Poggio” indica “un terrazzamento all’apice di una collina” e ben descrive questo luogo. Il nome “Casciano”, invece, sembra derivi da “Cassius”, un commodoro dell'antico esercito romano a cui furono concesse grandi proprietà terriere nella zona. Le viti si trovano tra i 290 e i 350 metri sul mare. Il suolo variabile e una moltitudine di microclimi si riflettono in un grado di maturazione dell'uva estremamente varia e a suo modo unica.

Tenuta di Montemasso

A pochi chilometri da Poggio Casciano si trova la Tenuta di Montemasso. Montemasso offre un’incantevole vista su Firenze ed ha una storia che risale indietro nei secoli. La tenuta ospita anche una cella in pietra preesistente dove sono invecchiate le vecchie annate dei migliori vini Ruffino.

Santedame

Santedame si trova nel comune di Castellina in Chianti, in quella particolare zona conosciuta come “Conca d’Oro del Chianti Classico”, per la conformazione del terreno e per la qualità eccelsa di vino ed olio. I dolci pendii che compongono la Conca d’Oro costituiscono, infatti, un’area unica nella quale la vite viene naturalmente spinta al suo estremo e riesce ad offrire pochi grappoli di altissima qualità.

Tenuta Gretole

Nella meravigliosa cittadina rinascimentale di Castellina in Chianti (in provincia di Siena) si trova la Tenuta Gretole. Qui si produce uno dei vini più rappresentativi di Ruffino, il Riserva Ducale Oro Chianti Classico Riserva. Il termine “Gretole”; si riferisce alla roccia friabile di galestro, la tipica roccia grigia del Chianti Classico, che dona un profilo gustativo riconoscibile al sangiovese e alle altre varietà.

Tenuta Groppone Mazzi

Sul lato orientale del suggestivo borgo di Montalcino sorge la Tenuta Greppone Mazzi. Il termine “Greppi” significa “pendii accidentati”, e ben caratterizza le aspre pendici di questa zona. Si tratta di una villa settecentesca, nel cui cortile si trova un'antica cisterna adornata con una stella in ferro. Questa icona simboleggia le ambizioni celestiali dei produttori di vino, ed è raffigurata sull’etichetta del solo vino della tenuta, Greppone Mazzi Brunello di Montalcino.

Tenuta la Solatia

A Monteriggioni, conosciuto e rinomato villaggio medievale vicino Siena, si trova la Tenuta la Solatia. Il termine “Solatia” sta per “bagnata dal sole”, nome che ben descrive questa tenuta e il luogo in cui sorge: il clima di quest’area collinare è infatti molto mite e soleggiato. Qui Ruffino, tra i primi in Toscana ad approcciarsi a questa “sfida”, ha trovato le caratteristiche necessarie per ottenere uno Chardonnay di prim’ordine.

Ruffino

Ruffino, fondata nel 1877 a Pontassieve, vicino Firenze, è sinonimo di storia del vino in Toscana. Grandi classici toscani, vini come Chianti Classico Riserva Ducale e Riserva Ducale Oro, Chianti Ruffino e Brunello di Montalcino Greppone Mazzi, sono da sempre il cuore della produzione Ruffino. In parallelo, la voglia di confrontarsi sempre con nuove sfide ha portato Ruffino alla creazione di imponenti Supertuscan, fra cui il pluripremiato Modus che con l’annata 2018 è stato affiancato da Modus Primo, l’acquisizione nel 2018 di due tenute in Veneto per la produzione di Prosecco e il lancio nel 2020 di Aqua di Venus con vini che interpretano perfettamente l’anima più moderna e trendy dell’azienda. A fine 2011, Ruffino è stata acquisita da Constellation Brands, la più importante azienda vinicola americana. Ruffino oggi è una realtà profondamente radicata nel suo storico territorio, la Toscana, e al contempo aperta alle complesse sfide del mercato globale: presenti in quasi 90 paesi, i vini Ruffino costituiscono un segno forte di italianità e del Vivere di Gusto.