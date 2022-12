Ruffino experience, full immersion nella campagna Toscana

E’ questa l’esperienza che offre Ruffino Experience , la proposta di enoturismo immaginata e realizzata da Ruffino, storica azienda viticola di Pontassieve (Firenze), conosciuta in tutto il mondo per i suoi grandi classici come il Chianti Classico Riserva Ducale e Riserva Ducale Oro, Chianti Ruffino e Brunello di Montalcino Greppone Mazzi, e per le più recenti creazioni Supertuscan, quali il pluripremiato Modus, e l’innovativa linea Aqua di Venusall.

L’offerta turistica proposta da Ruffino trae origine dagli stessi pilastri su cui, dal 1877, si basa l’azienda stessa: valorizzazione del territorio, rispetto della tradizione e l’immancabile piacere di circondarsi di cose belle e buone.

La Tenuta di Poggio Caiano e l’Agriresort

La Ruffino Experience si svolge nella meravigliosa tenuta, immersa tra i vigneti, di Poggio Casciano, situata nel cuore della regione dei Colli Fiorentini. Qui è possibile soggiornare all’Agriresort, nella villa rinascimentale all’interno della tenuta stessa. Eleganza, relax e natura sono gli elementi che contraddistinguono la struttura, con vista sui vigneti, sul giardino all’italiana e sulla piscina a sfioro.

Tour & Tasting

Per chi ama immergersi nei percorsi di degustazione, Ruffino propone la possibilità di poter prenotare un servizio di Tour & Tasting, per scoprire le etichette dell’azienda visitando direttamente le cantine, dove i vini vengono abbinati alle eccellenze gastronomiche del territorio. E’ inoltre possibile partecipare a degustazioni che prevedono assaggi direttamente dalla botte, per scoprire tutti i segreti sull’affinamento del vino, o degustare annate storiche.

La Locanda Le Tre Rane

All’insegna del gusto e del piacere dello stare insieme, Ruffino offre inoltre la possibilità di assaporare le eccellenze gastronomiche del territorio nella sua Locanda Le Tre Rane. Qui la cucina sposa tradizione, qualità e sperimentazione, nel segno della stagionalità e della filiera corta dei prodotti.

La Bottega del Vino

Presso la Bottega del Vino è poi possibile acquistare alcuni tra i migliori prodotti gastronomici toscani, tra cui ovviamente anche i vini e l’olio Extra Vergine d’Oliva prodotti da Ruffino.

Ruffino

Ruffino, fondata nel 1877 a Pontassieve, vicino Firenze, è sinonimo di storia del vino in Toscana. Grandi classici toscani, vini come Chianti Classico Riserva Ducale e Riserva Ducale Oro, Chianti Ruffino e Brunello di Montalcino Greppone Mazzi, sono da sempre il cuore della produzione Ruffino. In parallelo, la voglia di confrontarsi sempre con nuove sfide ha portato Ruffino alla creazione di imponenti Supertuscan, fra cui il pluripremiato Modus che con l’annata 2018 è stato affiancato da Modus Primo, l’acquisizione nel 2018 di due tenute in Veneto per la produzione di Prosecco e il lancio nel 2020 di Aqua di Venus con vini che interpretano perfettamente l’anima più moderna e trendy dell’azienda. A fine 2011, Ruffino è stata acquisita da Constellation Brands, la più importante azienda vinicola americana. Ruffino oggi è una realtà profondamente radicata nel suo storico territorio, la Toscana, e al contempo aperta alle complesse sfide del mercato globale: presenti in quasi 90 paesi, i vini Ruffino costituiscono un segno forte di italianità e del Vivere di Gusto.