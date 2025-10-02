Puglia, sostegno a giovani e talenti per un futuro innovativo

La giornata si è chiusa con un dibattito sulle connessioni tra giovani, talenti e innovazione. Luisa Torsi, presidente di ARTI (Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione), ha sottolineato: "Parlare di innovazione significa riconoscere che non è mai un punto di arrivo, ma un percorso continuo fatto di idee, di ricerca e di collaborazione. La nostra priorità è quella di creare condizioni favorevoli affinché le intuizioni possano trasformarsi in soluzioni concrete, capaci di migliorare la vita delle persone e generare sviluppo sostenibile. In questo cammino, i giovani e i talenti sono il motore più potente. La Puglia vuole essere laboratorio aperto di innovazione, un luogo in cui le competenze si incontrano". Le tre leggi, con le loro Agende triennali, mirano dunque alla creazione di un ecosistema collaborativo, rendendo la regione competitiva e attrattiva a livello nazionale ed europeo.