Centro Dentale Corbo, intuizione e innovazione al servizio dei pazienti

L’evoluzione dell’implantologia

Negli ultimi anni l’implantologia ha raggiunto traguardi ragguardevoli: alle procedure più “tradizionali”, come quella del carico immediato, che consente di riabilitare un’intera arcata o una parte di essa nell’arco delle 24/48 h successive all'inserimento degli impianti mediante un provvisorio fisso, si sono affiancate numerose tecniche implanto-protesiche molto avanzate, capaci di riabilitare pazienti con gradi severi di riassorbimento osseo.

Il Premaxillary Device

Queste tecniche, seppur all’avanguardia, spesso richiedono però interventi particolarmente invasivi per il paziente. Ed è da qui che arriva l’intuizione di Aldo Corbo che, assieme allo staff del suo centro, ha progettato il Premaxillary Device, un innovativo tipo di impianto che permette di restituire il sorriso anche ai pazienti con gradi di riassorbimento osseo molto avanzati nel mascellare superiore.

“Aldo Corbo é sempre stato pervaso dal desiderio di soddisfare le richieste dei pazienti della sua clinica, supervisionando il lavoro di tutto lo staff, confrontandosi costantemente con i medici e condividendo le decisioni più importanti - spiega il dottor Alberto Gargiulo, chirurgo presso il Centro Dentale Corbo -. Da una sua intuizione nasce il Premaxillary Device, una struttura di titanio spessa circa 1 mm, sagomata similmente alla forma della premaxilla, che va ad essere collocata nell’area posta tra i due canini. Alloggia 4 fori per l’inserimento degli impianti da 3,3 mm che lo fissano alla base ossea nelle uniche aree disponibili e 4 fori filettati per l’inserimento dei monconi su cui si posizioneranno le protesi”.

Il risultato è la riabilitazione di un’intera arcata con un intervento meno invasivo per il paziente non essendo necessario l’ausilio di tecniche rigenerative.

Competitivi nell’interesse dei pazienti

L’intuito imprenditoriale e il desiderio di andare incontro alle esigenze dei pazienti hanno inoltre portato il Centro Dentale Corbo a presentarsi sul mercato con tariffe competitive.

“Da sempre il principale obiettivo del signor Aldo Corbo - prosegue il dottor Gargiulo - è stato quello di contrastare l’esodo di pazienti verso le cliniche odontoiatriche estere offrendo cure odontoiatriche di alto livello a prezzi altamente competitivi. Ciò si è reso possibile grazie ad un lavoro di perfezionamento continuo della propria attività svolto nel corso degli anni che ha portato il centro odontoiatrico Corbo ad avere un laboratorio interno che lavora esclusivamente per la clinica e ad avere rapporti diretti con le aziende fornitrici dei materiali dentali”.

Centro Dentale Corbo, i promotori del turismo dentale in Italia

Da oltre 15 anni, siamo i promotori del turismo dentale in Italia, ed in particolare in Sicilia. L’idea nasce con l’intento di offrire ad un maggior numero di persone la possibilità di curarsi in Italia a prezzi concorrenziali a livello europeo e perché no… approfittare della permanenza in Sicilia per scoprire le bellezze di questa magnifica terra.

