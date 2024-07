Costruire il futuro, i Buoni Fruttiferi Postali per gli under 18

E se non si volesse aspettare la maggiore età per riscuoterli? Un desiderio irrinunciabile, un’occasione da prendere al volo o una necessità: nel caso di una “svolta imprevista” è sempre possibile, in qualsiasi momento, su autorizzazione del giudice tutelare, ottenere la restituzione del capitale investito e, dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, anche avere gli interessi maturati. In caso di rimborso anticipato prima del compimento della maggior età, verrà applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari a 0,50%. In ogni caso, tutti i Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori diventeranno infruttiferi dal giorno successivo al compimento del diciottesimo anno di età del minore e, qualora non rimborsati, i buoni cartacei cadranno in prescrizione trascorsi dieci anni dalla scadenza.