Nuova PEUGEOT 308: look unico, tecnologia al top ed efficienza

Disponibile in versione 5 porte o station wagon, la Nuova PEUGEOT 308 si può avere infatti full Electric 156 CV, ibrida 180 o 225 CV, benzina 110 CV o 130 CV, Diesel 130 CV. Tutto con un occhio sempre attento ai consumi, all'efficienza e alle emissioni. La versione 100% elettrica della Nuova PEUGEOT 308 può accedere liberamente alle ZTL, ha un'autonomia di 410 km e per percorrere 100 Km le bastano 12 minuti di ricarica. Caratteristiche che sottolineano l'impegno di Peugeot verso la mobilità sostenibile e le nuove tecnologie volte a massimizzare la resa di tutti i propulsori.

Con il suo stile unico, Nuova PEUGEOT 308 non passa inosservata nel traffico e conquista al primo sguardo. Compatta e grintosa, non lascia nulla al caso. Anche nell'abitacolo, materiali selezionati, design, equipaggiamenti connessi, sicurezza e comfort di guida sono alla base del progetto. Tutto con qualche "chicca" hi-tech che alza l'asticella e ridefinisce gli standard del segmento come il "PEUGEOT i-Cockpit" un rivoluzionare sistema di guida caratterizzato dal volante compatto con controlli integrati, un quadro strumenti olografico 3D con pannello digitale e un touchscreen HD di 10" che si osserva sopra il volante, senza così distogliere lo sguardo dalla starda. Un modo di guidare più intuitivo, diretto e sicuro.

Inoltre il Peugeot I-Cocpit è personalizzabile equipaggiato col sistema multimediale "PEUGEOT i-Connect" per migliorare la facilità d’uso della Nuova PEUGEOT 308 oltre all’assistenza al parcheggio con visione a 360°, il monitoraggio dell'angolo cieco ad ampio raggio e l'assistente vocale per accedere a tutte le funzioni legate all'infotainment e alla climatizzazione. Dotazioni di alto livello che rendono unica e speciale l'esperienza di guida. Molto interessante la proposta finanziaria di acquisto, con finanziamenti a partire da 290€ al mese che permettono di accedere ad una vettura veramente ricca e molto piacevole da guidare.