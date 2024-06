Peroni, passione azzurra: in campo con la Nazionale

La Nazionale di calcio è da sempre nel cuore degli italiani e ogni volta che gli Azzurri scendono in campo è un'emozione unica. Un evento che unisce il paese intero e anima il supporto di milioni di appassionati negli stadi, nelle case, nei bar e nelle piazze. Un rito collettivo da vivere in tanti modi diversi, ma sempre con l'amore per il Tricolore e per lo sport ad alimentare il tifo per gli eroi azzurri e a sostenere i nostri colori. Una passione che Peroni, Official Partner delle Nazionali Italiane di Calcio, ha deciso di celebrare attraverso l'iniziativa #TuttiAzzurriConPeroni, campagna ideata dal brand per stare vicino agli italiani prima, durante e dopo le partite degli Azzurri.