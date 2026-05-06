MOMENTI ICONICI

Parmigiano Reggiano: dai prati al caseificio, dove nasce davvero la qualità

Dal primo taglio dei foraggi alla visita in caseificio, il viaggio della filiera DOP racconta come biodiversità, clima e legame con il territorio rendono il Re dei formaggi un prodotto unico al mondo

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Migliaia di forme allineate, in silenzio, per anni. È una delle immagini più riconoscibili del Parmigiano Reggiano DOP: i magazzini di stagionatura, dove ogni forma attende i 12 mesi minimi per essere controllata e poter poi diventare il "Re dei formaggi". Ma quel viaggio comincia molto prima di varcare la soglia del caseificio. Inizia nei campi, in un gesto antico e decisivo: il primo taglio.

Il primo taglio: dove nasce la qualità

 Il primo taglio è il momento in cui i foraggi destinati alle bovine vengono raccolti per la prima volta nella stagione. Non è un'operazione meccanica, ma una scelta. Bisogna saper cogliere l'attimo giusto: troppo presto, l'erba non ha ancora espresso il suo potenziale nutrizionale; troppo tardi, si perde quella freschezza che è la base di un foraggio di qualità. Una decisione che richiede esperienza, lettura del territorio e capacità di interpretare la natura.

Quel gesto è il punto di partenza di tutta la filiera: dal foraggio nasce il latte, dal latte nasce il formaggio. Una catena che, secondo il Disciplinare DOP, non può essere spezzata né delocalizzata.

Parmigiano Reggiano

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© Parmigiano Reggiano
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© Parmigiano Reggiano

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Clima, tempi e biodiversità: l'arte di leggere la natura

 Tra il primo taglio e la qualità finale del Parmigiano Reggiano si gioca un equilibrio sottile. Il clima incide su quando sfalciare e su come si presenterà l'erba. I tempi – di crescita, di taglio, di essiccazione – determinano il valore nutrizionale del foraggio. La biodiversità dei prati, infine, è la firma più profonda del territorio.

Non a caso, il Disciplinare prescrive che almeno il 50% dei foraggi utilizzati provenga dall'azienda che produce il latte e che almeno il 75% sia di origine locale. Un vincolo che salda l'allevamento al suo territorio e rende impossibile riprodurre il modello altrove.

Prati polifiti: la firma di un territorio non replicabile

 Uno degli elementi distintivi di questi territori si chiama prato polifita. Non monoculture, ma ecosistemi vegetali complessi: decine di essenze diverse – graminacee e leguminose – che convivono spontaneamente nei terreni della zona di origine, un'area di circa 10.000 km² tra Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del Po e Bologna alla sinistra del Reno.

Questa varietà non è un dettaglio agronomico, ma il cuore della denominazione. Le specie vegetali sono strettamente legate alle condizioni pedoclimatiche dell'area e influenzano direttamente la flora microbica del latte crudo, l'ingrediente principale del Parmigiano Reggiano. È quella mediazione batterica – lasciata agire senza additivi né starter selezionati – a rendere il prodotto unico al mondo. Lo stesso latte, fuori da quei confini, darebbe un altro formaggio.

A rafforzare questa unicità c'è il divieto assoluto di alimenti fermentati e insilati nell'alimentazione delle bovine, scelto per non alterare la qualità batterica del latte e per non costringere a interventi correttivi nella stagionatura. Una rigidità che il Consorzio ha sempre difeso come garanzia di naturalità.

Caseifici Aperti: la filiera che si racconta

 C'è un quarto elemento che, oggi più che mai, il Consorzio del Parmigiano Reggiano vuole condividere con il pubblico: l'esperienza diretta. Visitare un caseificio, assistere alla nascita delle forme, camminare lungo i corridoi di un magazzino di stagionatura: sono gesti che restituiscono al consumatore la dimensione reale di un prodotto che, dietro la sua semplicità apparente – solo latte, sale e caglio –, nasconde una filiera che coinvolge 2.103 allevatori, 287 caseifici e oltre 50.000 persone (dati 2025).

Aprire le porte è anche un modo per restituire valore a una storia che dura quasi mille anni e che ogni anno si rinnova. A guidare oggi quel patrimonio collettivo è Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, ente nato nel 1934 con la missione di tutelare, difendere e promuovere il prodotto. Perché la qualità del Parmigiano Reggiano non è un punto di arrivo, ma una catena di scelte che parte dai prati e arriva al palato del consumatore.

In un'epoca in cui sempre più persone vogliono sapere da dove viene ciò che mangiano, il Parmigiano Reggiano risponde mostrandosi: nelle erbe del primo taglio e nei caseifici che si aprono ai visitatori, come avverrà durante Caseifici Aperti (23-24 maggio), .

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