Parmigiano Reggiano: dai prati al caseificio, dove nasce davvero la qualità

Aprire le porte è anche un modo per restituire valore a una storia che dura quasi mille anni e che ogni anno si rinnova. A guidare oggi quel patrimonio collettivo è Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, ente nato nel 1934 con la missione di tutelare, difendere e promuovere il prodotto. Perché la qualità del Parmigiano Reggiano non è un punto di arrivo, ma una catena di scelte che parte dai prati e arriva al palato del consumatore.