Alla scoperta dei segreti di Hogwarts con la Harry Potter Sticker Guide

Un maniero in cui ogni angolo è fatato e ha una storia da raccontare. Grazie alla terza Harry Potter Sticker Guide di Panini sarà ora sarà possibile effettuare una visita approfondita al castello e ai giardini, alla scoperta di tutte le incredibili sale, i passaggi segreti, le scale che cambiano posizione di continuo e i luoghi cardine della vita di Harry Potter e dei suoi amici durante i suoi 7 anni di permanenza a scuola.

I più curiosi potranno finalmente scoprire dove si trova la zucca o chi ha utilizzato la stanza delle necessità nel corso della storia del castello. Oppure aprire insieme ad Harry la camera dei segreti, protagonista del secondo volume della saga. I più “secchioni” potranno invece ammirare i luoghi preferiti di Hermione, ossia le aule dove vengono insegnate le varie materie, tra cui la difesa contro le arti oscure che salverà più di una volta dal pericolo il gruppo di amici.

La sticker guide

Il viaggio dentro e fuori dal castello di Hogwarts parte in edicola o su panini.it e si sviluppa in 100 mega-figurine, di cui 25 metal, per un totale di 200 soggetti. All’interno della collezione anche 10 card Limited Edition, 4 contenute nello Starter Pack e le altre 6 da trovare all’interno dell’Ecoblister.