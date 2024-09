Palazzo delle Papesse, a Siena un ponte culturale tra passato e futuro

La riapertura al pubblico di Palazzo delle Papesse viene celebrata con la mostra “Julio Le Parc. The Discovery of Perception”, la più importante personale dedicata all’artista argentino mai realizzata in Italia, che sarà visitabile fino al 16 marzo 2025. “Abbiamo immaginato questo palazzo come uno spazio di incontro, inclusivo. Siena è una città fortemente legata alle tradizioni, ma il nostro sguardo è anche rivolto a nuove dimensioni e prospettive future”. Di Bello ha raccontato come l’ispirazione sia nata proprio dall’altana del palazzo, una terrazza panoramica che offre una vista su tutta Siena. Questo spazio, da cui Galileo Galilei un tempo osservava le stelle, diventa oggi un simbolo di visione e prospettiva per Opera Laboratori. “Proprio da questa altana, come Galileo guardava oltre il cielo, noi abbiamo cercato di capire il presente del mondo della cultura. È come se questo fosse un osservatorio su tutto il patrimonio culturale italiano”, ha affermato.