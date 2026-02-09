Scienza e sport, un filo rosso tra Milano e Cortina: nei "Live Sites" il racconto delle scoperte che hanno cambiato la medicina

Maxischermi per le gare, d'accordo. Ma anche igloo trasformati in capsule del tempo scientifico, dove ripercorrere alcuni dei passaggi che hanno segnato la medicina del Novecento. È l'idea dietro ai "Live Sites" che Lilly, sponsor di Milano Cortina 2026, allestirà in Piazza del Cannone a Milano e Piazza Angelo Dibona a Cortina d'Ampezzo. L'obiettivo dichiarato: far convivere competizione sportiva e divulgazione, provando a raccontare che anche la ricerca medica – come lo sport – vive di tentativi, cadute e risultati costruiti nel tempo.