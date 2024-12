Quando la filiera crea valore: un modello per il territorio e un’eccellenza per il Made in Italy

Per generare valore sociale, tuttavia, non basta sostenere gli agricoltori. Mutti ha intrapreso un piano di iniziative che hanno un impatto sulla comunità e che includono la formazione e l’assunzione di rifugiati e richiedenti asilo come lavoratori stagionali. L’obiettivo dell’azienda, è quello di estendere questo modello, favorendo l’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate non solo nei propri stabilimenti, ma anche presso i partner commerciali. Innovazione e sostenibilità: i pilastri del futuro - Al centro della strategia aziendale c’è anche la sostenibilità ambientale. Con la Mutti Green Strategy, l’azienda si impegna in progetti che abbracciano tutta la filiera, dalla biodiversità alla riduzione dell’impatto ambientale. Tra le iniziative più significative, spiccano un programma pluriennale di ripristino e riqualificazione degli ecosistemi e l’installazione di pannelli solari negli stabilimenti del Nord Italia per favorire la transizione energetica. Ridurre gli scarti e trasformarli in risorse è un punto fondamentale della strategia che va nella direzione di un’economia circolare tangibile: ecco quindi che i sottoprodotti della lavorazione del pomodoro, come bucce e semi, vengono riutilizzati per la produzione di biogas e nella zootecnia.