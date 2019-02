Il 2019 è un buon anno per investire: Moneyfarm presenta la sua strategia a Milano

Rendimenti attesi al top

Inoltre, le prospettive per il debito governativo sono cresciute in modo marginale: i rendimenti attesi dei titoli di stato dei paesi sviluppati sono i migliori dal 2013. Infine il panorama del credito societario sembra meno attraente rispetto allo scorso anno, più in particolare per quanto riguarda il segmento high yield.



Opportunità interessante

La combinazione tra buona profittabilità e valutazioni basse è chiaramente espressa in alcune asset class, nello specifico l’azionario (soprattutto quello americano). Questo vuol dire che il prezzo attuale degli asset azionari potrebbe aprire una finestra di opportunità interessanti per gli investitori che avessero obiettivi di medio-lungo termine.



Il 2019 è un anno interessante

Sui mercati non esistono garanzie e la strada che porterà i listini a raggiungere i rendimenti che aspettiamo non ha le sembianze rassicuranti di una linea retta che sale verso l’alto: controllare il rischio e la volatilità nel breve è più importante che mai. Ma tutto sommato il 2019 si presenta come un anno interessante.



Moneyfarm presenta la soluzione d’investimento per il 2019

Per tutti i risparmiatori in cerca di una soluzione d’investimento di lungo termine, il 12 febbraio Moneyfarm presenta a Milano la strategia d’investimento per il 2019. L’evento è gratuito e aperto al pubblico, a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47, dalle 18.30 in poi. L’occasione è perfetta per conoscere la filosofia d’investimento Moneyfarm - basata sulla trasparenza e sull’efficienza dei costi - e per confrontarsi con i consulenti per discutere nel dettaglio le situazioni particolari e valutare la presenza di eventuali opportunità.



Per iscriversi all’evento ci si può riferire a questo link: www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-portafogli-strategici-2019-aperta-al-pubblico