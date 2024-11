L’attesa è finita: apre Maximall Pompeii

Non solo shopping experience, dunque. Oltre ai 140 negozi di alta moda, fast fashion, sport, streetwear e tecnologia, Maximall Pompeii avrà anche 30 ristoranti, bistrot e bar che riuniranno sia le eccellenze culinarie locali sia le note catene nazionali e internazionali, per una food experience capace di rispondere a qualsiasi desiderio. Gli Special Days saranno l’occasione per vivere tutto questo in un contesto spettacolare. Il centro si estende infatti su un’area di 200.000 mq di cui circa 50.000 coperti, dove i negozi sono distribuiti su due livelli, tra i quali è possibile passeggiare con la sensazione di essere all’aperto grazie a una copertura realizzata interamente in vetro.