“Per sempre felici e contenti”, Legge3.it riscrive il destino di chi ha conosciuto il buio del sovraindebitamento

Il cuore della convention è un messaggio forte e chiaro: uscire dai debiti è possibile, non con scorciatoie o soluzioni fantasiose, ma attraverso uno strumento dello Stato: la legge n. 3/2012, le cui procedure oggi sono integrate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Una norma ancora poco conosciuta, ma straordinariamente efficace, che consente a chi si trova in uno stato di crisi economica non imputabile a colpa grave o dolo, di ottenere la cancellazione dei propri debiti, pagandone solo quanto si è in grado di sostenere.