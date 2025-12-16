Un Natale di speranze concrete, ritrovare la “magia” grazie alla Lega del Filo d’Oro

È il caso di Nicola, che non vede bene e ha importanti difficoltà motorie. I medici, alla nascita, avevano detto che non avrebbe camminato né parlato. E invece oggi frequenta la scuola primaria, comunica con frasi semplici e scopre il mondo con una curiosità che sorprende tutti. Alla Lega del Filo d’Oro, l’équipe ha saputo “vedere il positivo che c’è in ogni bambino”, come racconta mamma Paola: un lavoro costante che ha permesso a Nicola di riconoscere forme, lettere, di suonare la pianola e di diventare sempre più autonomo nelle attività quotidiane