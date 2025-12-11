Geely punta sull'Italia con Jameel Motors: Geely EX5 a zero emissioni e Starray EM-i guidano il nuovo corso

Il secondo pilastro della strategia è la Geely Starray EM-i, al debutto italiano in Piazza Vittorio Veneto durante il Salone dell'Auto di Torino 2025. Questo SUV plug-in hybrid di ultima generazione introduce il nuovo powertrain EM-i, capace di coniugare prestazioni brillanti, consumi ridotti e un'autonomia estesa in modalità elettrica. Il tutto con una guida fluida e confortevole, ideale per un utilizzo urbano ed extraurbano. Il design, moderno ed essenziale, è stato sviluppato per incontrare i gusti del pubblico europeo: linee dinamiche, proporzioni equilibrate e un carattere che unisce stile e aerodinamica. All'interno, spiccano materiali di qualità e un infotainment di ultima generazione che enfatizza l'ambiente premium.