Geely punta sull'Italia con Jameel Motors: Geely EX5 a zero emissioni e Starray EM-i guidano il nuovo corso

Il mercato italiano accoglie una nuova protagonista della mobilità sostenibile. Geely Auto, insieme a Jameel Motors Italia, inaugura ufficialmente la propria presenza nel nostro Paese con una strategia chiara: offrire veicoli tecnologicamente evoluti dall'anima green e pensati per soddisfare le esigenze dei clienti italiani. Al centro del debutto ci sono due modelli destinati a segnare il nuovo corso del marchio: il SUV Geely EX5 100% elettrico e il nuovo Starray EM-i Super Hybrid, presentato in anteprima nazionale al Salone dell'Auto di Torino 2025.
La Geely EX5 rappresenta il primo passo della casa nel segmento totalmente elettrico. Un SUV a zero emissioni, progettato con un approccio moderno e orientato al comfort, che punta su tecnologia "allo stato dell'arte" e su un design distintivo come elementi chiave per parlare al pubblico italiano. Linee pulite, abitacolo spazioso e un'esperienza di guida silenziosa e fluida definiscono un modello pensato per chi vuole passare all'elettrico senza rinunciare a qualità costruttiva e accessibilità.
Il secondo pilastro della strategia è la Geely Starray EM-i, al debutto italiano in Piazza Vittorio Veneto durante il Salone dell'Auto di Torino 2025. Questo SUV plug-in hybrid di ultima generazione introduce il nuovo powertrain EM-i, capace di coniugare prestazioni brillanti, consumi ridotti e un'autonomia estesa in modalità elettrica. Il tutto con una guida fluida e confortevole, ideale per un utilizzo urbano ed extraurbano. Il design, moderno ed essenziale, è stato sviluppato per incontrare i gusti del pubblico europeo: linee dinamiche, proporzioni equilibrate e un carattere che unisce stile e aerodinamica. All'interno, spiccano materiali di qualità e un infotainment di ultima generazione che enfatizza l'ambiente premium.
L’accordo di distribuzione siglato lo scorso luglio tra Geely Auto e Jameel Motors Italia apre una fase di espansione importante. L'obiettivo è costruire una rete di vendita e assistenza professionale e di prossimità, con punti vendita attivi dalle aree a più alta densità di immatricolazioni e un piano di crescita che punta a circa 100 strutture nei primi 18 mesi. La strategia commerciale si basa su valori chiari: niente politiche aggressive, ma un'offerta costruita su qualità, trasparenza e servizi concreti. Tra questi, programmi di manutenzione programmata e assistenza stradale premium pensati per creare un rapporto di fiducia nel lungo periodo.
A rendere ancora più incisivo il debutto italiano arriva una novità assoluta: Jameel Motors Italia offrirà una garanzia a vita ai primi 1000 clienti che acquisteranno un nuovo veicolo Geely. Si tratta dell'unica iniziativa di questo tipo nel panorama nazionale. La copertura - valida per il primo proprietario e fino a 250.000 km - rappresenta un messaggio potente: non solo fiducia nella qualità dei modelli, ma anche un impegno concreto a rimanere al fianco dei clienti nel tempo.
L’arrivo di Geely e Jameel Motors Italia segna un passo importante nella transizione energetica del settore automotive nel nostro Paese. Con Geely EX5 e Starray EM-i, la casa propone due soluzioni diverse ma complementari, pensate per coprire le esigenze di un pubblico ampio e attento all'innovazione. Due SUV, una sola missione: portare nella mobilità quotidiana degli italiani un mix di sostenibilità, affidabilità e stile, aperto da un messaggio forte e chiaro - chi sceglie Geely oggi, non cammina mai da solo.
Con oltre 2,17 milioni di unità vendute nel 2024 e un ecosistema industriale internazionale fatto di stabilimenti, centri ricerca e studi di design globali (tra cui uno a Milano), Geely porta in Italia competenze consolidate e una visione che unisce tecnologia, performance e attenzione al design europeo.