Il settore fieristico italiano, un motore per l’economia e per il Made in Italy

IEG, infatti, ha ampliato la propria presenza in mercati strategici come Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi e Brasile, esportando filiere come food & beverage, gioielleria, green tech e wellness. “Queste iniziative sono essenziali per accrescere l’internazionalità delle attività svolte nelle nostre sedi – sottolinea Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group –. Portando i nostri brand su mercati lontani, valorizziamo le manifestazioni principali e incrementiamo il tasso di internazionalità nei nostri territori”.