ING: quando il mutuo è chiaro, semplice e conveniente

In un panorama economico in cui i mutui tornano a essere un prodotto conveniente, una volta individuata la casa dei sogni, come fare a destreggiarsi tra offerte, burocrazia e adempimenti? Un primo necessario passaggio è sicuramente quello di capire qual è l’importo del mutuo che possiamo chiedere. “Mutuo in vista - prosegue Colonna - è un servizio digitale che offriamo ai clienti ING alla ricerca di una casa che dà la possibilità di conoscere in anticipo l’importo di mutuo che è possibile richiedere”.