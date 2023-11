Infortunistica Tossani, da 71 anni la storia del risarcimento in Italia

Il rischio è infatti quello di perdersi nei meandri della giustizia e della burocrazia, e non riuscire a far valere i propri diritti. Proprio per tutelare coloro che hanno subito un danno, mettendoli in condizione di affermare le proprie ragioni e di vedersi riconoscere il giusto risarcimento, 71 anni fa, nel 1952, è nata Infortunistica Tossani, la prima azienda in Italia specializzata nell’assistenza a coloro che sono rimasti coinvolti in un sinistro per il quale vogliono richiedere, evitando la lunga trafila del contenzioso civile, un rapido risarcimento del danno.

Incidenti, sinistri, malasanità, infortuni sono all’ordine del giorno, ma quando si resta coinvolti spesso riuscire a ottenere un risarcimento del danno subito non è così semplice come potrebbe apparire.

A spingere il fondatore, Michele Tossani, a creare un’impresa specializzata proprio in questo settore fu un’esperienza personale. Rimasto vittima di un incidente nel 1949, l’allora 31enne imprenditore bolognese, scoprì sulla propria pelle quanto fosse difficile ottenere un equo risarcimento da parte di una compagnia assicuratrice. Alla fine, grazie alla sua posizione sociale, Tossani riuscì nell’impresa e ottenne il risarcimento, ma comprese che per una persona comune, priva dell’esperienza e delle conoscenze tecnico-normative che regolano il settore, era quasi impossibile far valere i propri diritti e ottenere quanto dovuto.

Così Tossani, che fin da giovane era stato attivo nella vita pubblica del Paese e che aveva uno spiccato senso del dovere, cambiò la propria vita: nel 1952 fondò l’Infortunistica Tossani per mettere a disposizione di tutti quegli strumenti che fino a quel momento erano riservati solo a pochi. Dedicandosi a quella che per lui era diventata una vera e propria missione: la lotta per tutelare i diritti delle vittime di sinistri e infortuni nei confronti diretti con le compagnie assicurative.

Tossani trasformò quindi la materia dell’infortunistica in una disciplina universitaria e aprì nuove sedi della sua azienda nel resto d’Italia: oggi l’Infortunistica Tossani (guidata dalla moglie, Francesca Marchesini Tossani, dopo la morte del fondatore avvenuta nel 2011) conta su 24 sedi in tutta Italia, con oltre 200 collaboratori qualificati presenti sul territorio, ed è considerata la più qualificata e autorevole azienda infortunistica d’Italia, sia per i risultati conseguiti negli anni ottenendo i giusti risarcimenti per le vittime di incidenti, infortuni, sinistri e malasanità, sia per la capacità di offrire assistenza in tutto il Paese e anche all’estero.

E dopo 71 anni di lotte e di vittore nella difesa dei diritti, oggi l’Infortunistica Tossani, che ha fatto la storia del risarcimento in Italia, può mettere a disposizione dei propri assistiti tutte le eccellenze del settore – compresa la consulenza di avvocati penalisti, periti, tecnici e medici legali – per ottenere il massimo risarcimento nel minor tempo possibile. Anticipando anche tutte le spese necessarie nell’interesse degli assistiti.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i settori d’intervento è a disposizione il sito web di Infortunistica Tossani.