Torna “Imprese Vincenti”, programma per sostenere le migliori PMI italiane

La nuova edizione del programma, che parte in un periodo di grandi complessità e incertezze, ha come obiettivo proprio quello di cogliere le migliori energie imprenditoriali del nostro Paese, sostenendo il loro sviluppo: si tratta spesso di PMI poco conosciute, ma comunque capaci di valorizzare le specificità del loro territorio. E il compito di Imprese Vincenti è quello di aiutarle a emergere come realtà produttive di riferimento fornendo loro gli strumenti per crescere: sia valorizzando gli investimenti sia nei fattori intangibili (come formazione, ricerca e sviluppo, filiera e welfare), sia in quelli che sono i veri e propri pilastri dello sviluppo, cioè internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e finanza straordinaria.

Imprese Vincenti 2022, in particolare, pone grande attenzione alle imprese che hanno investito o stanno investendo in obiettivi sinergici a quelli di rilancio dell’economia italiana previsti dal PNRR. In un periodo, come l’attuale, segnato dalla pandemia prima e dalle tensioni geopolitiche poi, è infatti fondamentale selezionare e sostenere le imprese che, nonostante le difficoltà, continuano a investire sullo sviluppo e sul futuro, loro e dei territori in cui operano. E per farlo è necessario riuscire a valutare queste aziende da una prospettiva diversa, analizzando la loro capacità di adattarsi e di trasformarsi per rispondere al contesto.

Se dunque Imprese Vincenti ha sempre avuto come caratteristica fondante quella di basarsi sulle partnership di progetto, sulla condivisione delle storie delle imprese che investono o hanno investito nella ripresa e sui loro progetti per diffondere la cultura d’impresa, l’edizione 2022 si concentra soprattutto sulle PMI impegnate in obiettivi di rilancio secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del PNRR. E quindi la selezione delle imprese candidate valuta i progetti o gli investimenti in termini di digitalizzazione e competitività, di sostenibilità e transizione ecologica, di innovazione, ricerca e istruzione, e di welfare e salute. Con un focus particolare sul settore del turismo, per individuare e far emergere le potenzialità di tante eccellenze dei territori tracciando una strada per il rilancio.

Alle imprese selezionate, Imprese Vincenti e i partner del progetto forniranno quindi tutti gli strumenti di sostegno lungo il loro percorso di crescita. Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso, ad esempio, metteranno a disposizione le loro competenze di advisory e la loro esperienza nell’identificazione delle linee guida di sviluppo; Cerved collaborerà nell’analisi dei dati; Microsoft Italia, offrirà alle PMI formazione e servizi di supporto tecnologico. E poi Nativa, Regenerative Design Company supporterà le aziende nell’evoluzione verso modelli rigenerativi, mentre Circularity affiancherà affianca Intesa Sanpaolo nel supportare le PMI a sviluppare modelli di business con finalità ESG. Coldiretti, infine, offrirà alle aziende dell’agribusiness la propria esperienza per sviluppare percorsi di competitività e sostenibilità.

Le imprese selezionate per far parte dell’ambizioso progetto parteciperanno quindi al tour che partirà in autunno e che porterà le storie delle Imprese Vincenti in tutta Italia, dando visibilità alle PMI e ai territori nei quali operano: in ogni tappa verrà assegnato uno speciale riconoscimento alle aziende partecipanti, che verranno quindi inserite nel percorso di crescita e valorizzazione. E, al termine del roadshow, un evento nazionale proporrà, come sempre, un confronto sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana: uno spunto per riflettere e per ripartire verso l’obiettivo del rilancio del nostro sistema-Paese.