Imprese Vincenti, parte da Milano il roadshow della quarta edizione

Ben 4mila imprese , che complessivamente contano 150mila addetti e 35 miliardi di euro di fatturato, si sono infatti candidate per partecipare al progetto, che prevede programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale . E tra queste ne sono state selezionate 140 , che nei prossimi mesi saranno presentate e coinvolte (assieme ai territori nei quali operano) in un roadshow con 14 tappe in tutta Italia , la prima delle quali è in programma martedì 11 ottobre a Milano .

Il primo evento del tour sarà ospitato nell'Area Pergolesi del capoluogo lombardo: qui le

10 aziende di Milano e provincia

Imprese Vincenti

selezionate per far parte disi presenteranno, raccontando la propria storia aziendale, il loro percorso di sviluppo e le scelte strategiche che hanno contribuito a decretarne la crescita e il successo.

Si tratta di

Kel 12 Tour Operator

Ten Group

Corman

Ultraspecialisti

Dolly Noire

Modes

Bancor

Bruschi

Novacavi

Botta EcoPackaging

, attive nel comparto turistico;, che operano nel settore salute;, che lavorano nel mercato della moda;, che sono attive nel settore della meccanica;, che opera nell’industria;, specializzata negli imballaggi in cartone.

Si tratta di aziende che, come tutte le altre

selezionate da Imprese Vincenti

affrontare le sfide poste dalla crisi energetica

sostenibilità e innovazione

, dopo essere riuscite a superare la difficile situazione generata dalla pandemia di Covid, hanno saputo sfruttare la fase di ripartenza accompagnando la ripresa del Pil nazionale, ma oggi si trovano a dovere, dunque, si sono trovate ad accelerare sulle scelte relative a

Proprio la

provincia di Milano

elevata propensione all’innovazione e alla digitalizzazione

primo posto della classifica nazionale

, secondo un’analisi del contesto economico nazionale realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, si distingue del resto del Paese nel panorama digitale grazie a infrastrutture, competenze della popolazione e utilizzo dei servizi online. E grazie all’, confermate dai primati sul fronte delle startup innovative, pongono questo territorio alcon un notevole distacco sulla seconda classificata, la provincia di Roma.

La provincia di Milano, poi, gode di

un’elevata specializzazione

filiera delle rinnovabili

settore green

nella produzione di componenti per lae il. E tra tutti spicca il distretto della Metalmeccanica strumentale di Milano e Monza, che con una quota pari al 26,1% di brevetti green sul totale brevetti green nei distretti italiani, si colloca al primo posto della classifica.

Il motivo, secondo il report, è

l’elevata qualità del capitale umano del territorio

l’attrattività di Milano

: “I residenti con almeno il diploma a Milano sono il 71%, otto punti percentuali in più rispetto alla media italiana; i residenti laureati o con formazione terziaria sono il 42%, una quota decisamente superiore a quella osservata in Lombardia (33%) e in Italia (28%). È alta poi: nel 2020 il saldo tra laureati in entrata e in uscita è stato pari a circa 5.200, grazie ai flussi in entrata dal resto d’Italia”.

Dopo la tappa di Milano, il

roadshow di Imprese Vincenti

13 tappe in tutta Italia

all’agribusiness

imprese sociali

turismo

un evento conclusivo

140 Imprese Vincenti,

proseguirà con altrecon anche due focus tematici: uno dedicato– industria fondamentale per il sistema Paese, con una quota del 17% del Pil – e l’altro allee al terzo settore, altra componente essenziale dell’economia italiana. Ma grande attenzione (come dimostra la presenza nella tappa di Milano di due aziende del settore) sarà riservata anche al, comparto che dopo aver sofferto molto gli effetti della pandemia si sta rivelando determinante per la ripresa. E, alla fine del tour, sarà organizzatodi rilievo nazionale, rivolto a tutte leche proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.