27 marzo 2023 13:57

Imprese Vincenti, le foto dell'evento conclusivo a Milano

A Milano, a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari, si è tenuto l'evento finale di Imprese Vincenti. Un appuntamento per fare un bilancio e celebrare le 140 eccellenze imprenditoriali italiane che hanno dato forma a questa quarta edizione del programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese, e anche per valutare l'impatto del business non solo sull'economia ma anche sulla società e sul territorio.