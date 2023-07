Stampanti a serbatoio ricaricabile, flessibilità ed efficienza per tutti

Sempre più diffuse e apprezzate, le stampanti a serbatoio ricaricabile esistono sia in versione laser sia in quella getto d’inchiostro. Ecco come funzionano, perché hanno successo e come fare a scegliere quella giusta per le proprie esigenze

Con questa nuova esigenza ha preso sempre più piede - tra famiglie o professionisti, studenti o impiegati, artigiani o aziende - l’utilizzo di una stampante a serbatoio ricaricabile che, grazie alle sue caratteristiche, incontra le sempre maggiori necessità di flessibilità ed efficienza all’interno di un contesto sempre più “ibrido” tra la presenza e la modalità “smart”.

Ma come funzionano queste stampanti che negli ultimi anni hanno visto un boom di vendite? Proposte sia nella versione laser sia in quella a getto d’inchiostro, invece di utilizzare toner o cartucce d’inchiostro monouso adottano per la stampa un sistema che consente la ricarica (in modo semplice e veloce) degli inchiostri. E il fatto di poter riempire i serbatoi quando è necessario rende la gestione operativa di questi dispositivi decisamente semplice, veloce ed economica.

Tra i produttori che per primi hanno intercettato queste nuove esigenze di flessibilità nel settore della stampa spicca HP. Prima al mondo a proporre anche una stampante laser senza cartucce con la sua famiglia LaserJet Tank, oltre alle stampanti laser con serbatoio popone anche quelle a getto d’inchiostro in versione ricaricabile, le Smart Tank. Questi modelli combinando la velocità e la semplicità d’uso delle stampanti multifunzione alla convenienza del serbatoio di ricarica degli inchiostri. E naturalmente hanno tutti la connessione Wi-Fi dual band che, grazie alla tecnologia Wi-Fi Direct, permette di collegare direttamente smartphone o tablet alla stampante senza doversi connettersi alla rete.

Al momento dell’acquisto, inoltre, la stampante include già una ricarica che permette di stampare migliaia di pagine: da tra 6 e 12mila per le stampanti Smart Tank a getto d’inchiostro (a seconda del modello e del tipo di stampa) e fino a 5mila pagine per le stampanti LaserJet Tank, pari a circa 3 anni di stampe. Una volta esauriti gli inchiostri, bastano pochi istanti e si riparte con altrettante pagine e anni di stampa. Si pensi che per il refill del toner delle LaserJet Tank sono sufficienti solo 15 secondi.

Il tutto con la garanzia dell’affidabilità di un brand come HP: non a caso, secondo una ricerca di The Insiders, il 99% degli utenti italiani raccomanda HP Smart Tank e HP LaserJet Tank.

