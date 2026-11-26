Il ruolo sociale di un supermercato passa anche dall'occupazione e dal legame con le imprese locali. A fine 2024 MD contava 782 punti vendita e 9.172 dipendenti, quasi due su tre donne. Del valore economico generato nell'anno, l'85,1% è andato ai fornitori e l'8,2% a dipendenti e collaboratori. Ogni punto vendita, insomma, è anche un posto di lavoro per chi ci lavora e un cliente per le aziende che lo riforniscono.