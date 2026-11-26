Dal 2016 donare il cibo che non viene venduto è più semplice. La Legge 166 di quell'anno ha semplificato le procedure per cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, con l'obiettivo di destinarle in via prioritaria all'alimentazione delle persone. I supermercati sono tra i protagonisti di questa filiera del recupero, ma il ruolo sociale della grande distribuzione non si ferma qui.
Dalle eccedenze ai pasti
La parte più concreta riguarda i prodotti ancora perfettamente consumabili che non arrivano alla cassa. Nel 2024 MD, nell'ambito del suo programma di contrasto allo spreco alimentare, ha donato 240 tonnellate di prodotti al Banco Alimentare, l'equivalente di oltre 479.000 pasti. Il dato viene dal comunicato con cui l'azienda ha presentato i risultati dell'anno.
Le donazioni scelte dai clienti
Nello stesso anno MD ha destinato oltre 917.000 euro a donazioni e progetti sociali. La quota più ampia, 543.289 euro, è passata attraverso Goodify, una piattaforma che sostiene associazioni non profit selezionate dai clienti. In questo modo chi fa la spesa non è solo destinatario dell'impegno sociale di un'insegna, ma contribuisce a decidere dove va. Altri 40.000 euro sono andati alla Fondazione Veronesi, che sostiene la ricerca scientifica.
Lavoro e territorio
Il ruolo sociale di un supermercato passa anche dall'occupazione e dal legame con le imprese locali. A fine 2024 MD contava 782 punti vendita e 9.172 dipendenti, quasi due su tre donne. Del valore economico generato nell'anno, l'85,1% è andato ai fornitori e l'8,2% a dipendenti e collaboratori. Ogni punto vendita, insomma, è anche un posto di lavoro per chi ci lavora e un cliente per le aziende che lo riforniscono.